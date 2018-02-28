Сборная Финляндии приедет на этап Кубка мира по биатлону в Тюмени

ХЕЛЬСИНКИ, 28 февраля. /ТАСС/. Сборная Финляндии по биатлону примет участие в финальном этапе Кубка мира по биатлону в Тюмени в конце марта. Об этом сообщил ТАСС исполнительный директор Союза биатлонистов Финляндии Тапио Пукки.

"Национальная сборная Финляндии по биатлону примет участие в этапах Кубка мира в Контиолахти, Холменколлене и Тюмени согласно календарю Международного союза биатлонистов", - сказал он.

Ранее сборные Чехии и США объявили об отказе от участия в этапе в Тюмени. Этап в Тюмени будет заключительным в календаре Кубка мира нынешнего сезона и пройдет с 22 по 25 марта.