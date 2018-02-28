"Локомотив" обыграл московское "Динамо" в матче волейбольной Лиги чемпионов

ТАСС, 28 февраля. Новосибирский "Локомотив" одержал победу над московским "Динамо" в гостевом матче заключительного тура группового этапа волейбольной Лиги чемпионов.

Встреча завершилась со счетом 3-2 в пользу железнодорожников, причем команда из Новосибирска проигрывала по ходу встречи - 0-2.

В турнирной таблице группы C "Локомотив" занял первое место, набрав 13 очков, и вышел в плей-офф турнира. "Динамо" с шестью очками стало четвертым и завершило выступления в Лиге чемпионов.

В группе D казанский "Зенит" обыграл французскую "Тулузу" со счетом 3-0 и также занял первое место.