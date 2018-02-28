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Россиянки Войнова и Шмелева взяли бронзу в командном спринте на ЧМ по велоспорту на треке

Спорт
28 февраля, 23:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, февраля. /ТАСС

В заезде за третье место россиянки показали результат 32,990 секунды, обогнав сборную Китая

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Российские спортсменки Дарья Шмелева (на первом плане) и Анастасия Войнова

Российские спортсменки Дарья Шмелева (на первом плане) и Анастасия Войнова

© Станислав Красильников/ТАСС

ТАСС, 28 февраля. Россиянки Анастасия Войнова и Дарья Шмелева заняли третье место на чемпионате мира по велоспорту на треке в командном спринте. Соревнования проходят в Нидерландах.

В заезде за третье место россиянки показали результат 32,990 секунды, обогнав сборную Китая. В заезде за золотые награды победили немки Мириам Вельте и Кристина Фогель (32,605), опередившие Киру Ламберинк и Шанне Браспеннинкс (33,124) из Нидерландов.

Российская пара завоевала медали в данном виде на четвертом чемпионате мира подряд. На турнире 2015 года Шмелева и Войнова завоевали серебро, после чего выиграли два чемпионата мира в данной дисциплине.

Войнова и Шмелева являются серебряными призерами командного спринта Олимпийских игр 2016 года в Рио-де- Жанейро.

Чемпионат мира завершится 4 марта.

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