Россиянки Войнова и Шмелева взяли бронзу в командном спринте на ЧМ по велоспорту на треке

ТАСС, 28 февраля. Россиянки Анастасия Войнова и Дарья Шмелева заняли третье место на чемпионате мира по велоспорту на треке в командном спринте. Соревнования проходят в Нидерландах.

В заезде за третье место россиянки показали результат 32,990 секунды, обогнав сборную Китая. В заезде за золотые награды победили немки Мириам Вельте и Кристина Фогель (32,605), опередившие Киру Ламберинк и Шанне Браспеннинкс (33,124) из Нидерландов.

Российская пара завоевала медали в данном виде на четвертом чемпионате мира подряд. На турнире 2015 года Шмелева и Войнова завоевали серебро, после чего выиграли два чемпионата мира в данной дисциплине.

Войнова и Шмелева являются серебряными призерами командного спринта Олимпийских игр 2016 года в Рио-де- Жанейро.

Чемпионат мира завершится 4 марта.