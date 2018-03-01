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Глава Национального олимпийского комитета США уходит в отставку из-за проблем со здоровьем

Спорт
1 марта, 0:46 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК 1, марта. /ТАСС

В официальном заявлении отмечается, что отставка произошла в русле внутренних реформ, связанных со скандалом с домогательствами к спортсменкам

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НЬЮ-ЙОРК, 1 марта. /ТАСС/. Глава Национального олимпийского комитета (НОК) США Скотт Блэкмун уходит в отставку из-за проблем со здоровьем. Об этом говорится в опубликованном в среду заявлении НОК.

Как в нем отмечается, Блэкмун "уходит в отставку из-за продолжающихся проблем со здоровьем, вызванных раком простаты". Временно исполнять обязанности главы НОК будет Сюзанн Лайонс, которая является членом управляющего совета комитета, говорится в заявлении.

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НОК также объявил, что проводит внутренние реформы с тем, чтобы защитить спортсменов от домогательств и не допустить повторения скандала, вызванного обвинениями в адрес бывшего врача сборной США по гимнастике Ларри Нассара.

Ранее американские сенаторы Джин Шахин (демократ, от штата Нью-Гэмпшир) и Джони Эрст (республиканец, от штата Айова) выступили с заявлением, в котором подчеркнули, что Блэкмун должен уйти в отставку, если подтвердятся сообщения о том, что НОК не предпринял мер по защите спортсменок после первых обвинений в сексуальных домогательствах, прозвучавших в адрес Нассара. По мнению законодателей, руководство НОК США должно было вмешаться еще в 2015 году, когда американская Федерация гимнастики получила первые тревожные сигналы на этот счет. Блэкмун заявлял, что НОК принял решение начать независимое расследование по вопросу о том, почему Нассар мог на протяжении многих лет действовать безнаказанно.

В январе Нассар был приговорен к тюремному заключению сроком от 40 до 175 лет за сексуальное насилие в отношении спортсменок. Сам он признался в домогательствах и совершении действий сексуального характера в отношении 11 женщин, однако показания против него дали в общей сложности 156 женщин.

Нассар в период с 1996 по 2015 годы работал спортивным врачом в Университете штата Мичиган, где тренировалась женская национальная сборная США по гимнастике. Он также был физиотерапевтом американской команды на четырех Олимпийских играх и продолжительное время работал с молодыми спортсменками. Скандал вокруг Нассара стал причиной ухода в отставку практически всего руководящего состава Федерации гимнастики США.

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