Глава Национального олимпийского комитета США уходит в отставку из-за проблем со здоровьем

НЬЮ-ЙОРК, 1 марта. /ТАСС/. Глава Национального олимпийского комитета (НОК) США Скотт Блэкмун уходит в отставку из-за проблем со здоровьем. Об этом говорится в опубликованном в среду заявлении НОК.

Как в нем отмечается, Блэкмун "уходит в отставку из-за продолжающихся проблем со здоровьем, вызванных раком простаты". Временно исполнять обязанности главы НОК будет Сюзанн Лайонс, которая является членом управляющего совета комитета, говорится в заявлении.

НОК также объявил, что проводит внутренние реформы с тем, чтобы защитить спортсменов от домогательств и не допустить повторения скандала, вызванного обвинениями в адрес бывшего врача сборной США по гимнастике Ларри Нассара.

Ранее американские сенаторы Джин Шахин (демократ, от штата Нью-Гэмпшир) и Джони Эрст (республиканец, от штата Айова) выступили с заявлением, в котором подчеркнули, что Блэкмун должен уйти в отставку, если подтвердятся сообщения о том, что НОК не предпринял мер по защите спортсменок после первых обвинений в сексуальных домогательствах, прозвучавших в адрес Нассара. По мнению законодателей, руководство НОК США должно было вмешаться еще в 2015 году, когда американская Федерация гимнастики получила первые тревожные сигналы на этот счет. Блэкмун заявлял, что НОК принял решение начать независимое расследование по вопросу о том, почему Нассар мог на протяжении многих лет действовать безнаказанно.

В январе Нассар был приговорен к тюремному заключению сроком от 40 до 175 лет за сексуальное насилие в отношении спортсменок. Сам он признался в домогательствах и совершении действий сексуального характера в отношении 11 женщин, однако показания против него дали в общей сложности 156 женщин.

Нассар в период с 1996 по 2015 годы работал спортивным врачом в Университете штата Мичиган, где тренировалась женская национальная сборная США по гимнастике. Он также был физиотерапевтом американской команды на четырех Олимпийских играх и продолжительное время работал с молодыми спортсменками. Скандал вокруг Нассара стал причиной ухода в отставку практически всего руководящего состава Федерации гимнастики США.