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Фигуристы Загорски и Гурейро выступят в составе сборной России на чемпионате мира - 2018

Спорт
1 марта, 12:36 дата обновления: 1 марта, 12:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, марта. /ТАСС

Ранее источник в федерации сообщил ТАСС, что спортсмены заменят Екатерину Боброву и Дмитрия Соловьева

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© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Танцевальный дуэт Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро вошел в состав сборной России по фигурному катанию на чемпионат мира. Об этом журналистам сообщил президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков.

Ранее источник в федерации сообщил ТАСС, что спортсмены заменят Екатерину Боброву и Дмитрия Соловьева. Тренер серебряных призеров Олимпийских игр 2018 года в командном турнире Александр Жулин сообщил, что пара пропустит чемпионат мира по причине усталости.

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Также на турнире выступят Евгения Тарасова / Владимир Морозов, Наталья Забияко / Александр Энберт, Кристина Астахова / Алексей Рогонов (все - спортивные пары); Александра Степанова / Иван Букин, Загорски / Гурейро (обе - спортивные танцы). "В одиночном катании у женщин и мужчин выступят те же спортсмены, что и на Олимпийских играх", - сказал Горшков.

Таким образом, на мировом первенстве также выступят у мужчин Михаил Коляда и Дмитриев Алиев, а у женщин - Евгения Медведева, Алина Загитова и Мария Сотскова.

Чемпионат мира пройдет в Милане с 19 по 25 марта.

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