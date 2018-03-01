Фигуристы Загорски и Гурейро выступят в составе сборной России на чемпионате мира - 2018

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Танцевальный дуэт Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро вошел в состав сборной России по фигурному катанию на чемпионат мира. Об этом журналистам сообщил президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков.

Ранее источник в федерации сообщил ТАСС, что спортсмены заменят Екатерину Боброву и Дмитрия Соловьева. Тренер серебряных призеров Олимпийских игр 2018 года в командном турнире Александр Жулин сообщил, что пара пропустит чемпионат мира по причине усталости.

Также на турнире выступят Евгения Тарасова / Владимир Морозов, Наталья Забияко / Александр Энберт, Кристина Астахова / Алексей Рогонов (все - спортивные пары); Александра Степанова / Иван Букин, Загорски / Гурейро (обе - спортивные танцы). "В одиночном катании у женщин и мужчин выступят те же спортсмены, что и на Олимпийских играх", - сказал Горшков.

Таким образом, на мировом первенстве также выступят у мужчин Михаил Коляда и Дмитриев Алиев, а у женщин - Евгения Медведева, Алина Загитова и Мария Сотскова.

Чемпионат мира пройдет в Милане с 19 по 25 марта.