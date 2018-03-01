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Керлингисты Крушельницкий и Брызгалова планируют выступить на следующей Олимпиаде

Спорт
1 марта, 12:49 UTC+3

Спортсмен заявил, что в будущем хочет доказать, что лишение его бронзовой медали Игр было нелепой случайностью

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Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова

Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова

© Валерий Шарифулин/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 марта. /ТАСС/. Российские керлингисты Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова, выступающие в дисциплине "дабл-микст", намерены принять участие в следующих Олимпийских играх. Об этом Крушельницкий заявил в четверг во время общения с журналистами.

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Керлинг и допинг: почему история с Крушельницким вызывает лишь вопросы

Крушельницкий и Брызгалова завоевали бронзовые медали в дабл-миксте на Олимпийских играх в Пхёнчхане. Позднее в допинг-пробе спортсмена, взятой на Олимпиаде, было обнаружено наличие мельдония, затем Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Крушельницкого виновным в нарушении антидопинговых правил и аннулировал его результаты, показанные на Играх. Крушельницкий и Брызгалова были лишены бронзовых медалей. Срок дисквалификации Крушельницкого должен определить CAS, который будет выносить решение от имени Всемирной федерации керлинга.

"Мы хотим, и я думаю, что будем выступать [на следующей Олимпиаде]. Мы будем тренироваться, эта ситуация [с допинговым скандалом] стала для нас большим шоком, но мы будем тренироваться и доказывать в следующем олимпийском сезоне, что это была нелепая случайность. Мы постараемся полностью реабилитироваться и показать еще лучший керлинг", - сказал Крушельницкий.

Олимпийские игры - 2022 пройдут в Пекине.

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