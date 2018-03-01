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Брызгалова не будет выступать в дабл-миксте до решения по сроку отстранения Крушельницкого

Спорт
1 марта, 13:15 дата обновления: 1 марта, 14:59 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 1, марта. /ТАСС

Спортсменка подчеркнула, что до этого момента планирует играть с женской командой

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Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий

Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий

© Валерий Шарифулин/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 марта. /ТАСС/. Российская керлингистка Анастасия Брызгалова не намерена принимать предложения по участию в соревнованиях в дабл-миксте с другими спортсменами, пока не будет вынесено решение о сроке дисквалификации Александра Крушельницкого. Об этом она рассказала в четверг при общении с журналистами.

Ранее президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев в интервью ТАСС высказал мнение, что Брызгаловой следует сыграть на чемпионате мира в дабл-миксте с другим партнером.

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"Мы ждем решения CAS и потом уже будем обсуждать вопросы по поводу дальнейшего выступления. До этого момента в апреле мы играем с женской командой", - рассказала Брызгалова.

Президент Федерации керлинга Санкт-Петербурга Игорь Минин сообщил, что Брызгалова продолжит выступления за женскую команду в первенстве России. "Настя уже девятого числа уезжает на сборы в составе женской команды и будет выступать за клуб на чемпионатах России", - отметил он.

Крушельницкий и Брызгалова завоевали бронзовые медали в дабл-миксте на Олимпийских играх в Пхёнчхане. Позднее в допинг-пробе спортсмена, взятой на Олимпиаде, было обнаружено наличие мельдония, затем Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Крушельницкого виновным в нарушении антидопинговых правил и аннулировал его результаты, показанные на Играх. Крушельницкий и Брызгалова были лишены бронзовых медалей. Срок дисквалификации Крушельницкого должен определить CAS, который будет выносить решение от имени Всемирной федерации керлинга.

Чемпионат мира по керлингу 2018 года в дисциплине дабл-микст пройдет с 21 по 28 апреля в шведском Эстерсунде.

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