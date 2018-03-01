Боксер Гассиев начнет подготовку к бою против Усика 5 марта

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Россиянин Мурат Гассиев начнет подготовку к финальному бою Всемирной суперсерии бокса в весовой категории до 90,71 кг против украинца Александра Усика 5 марта. Интервью Гассиева предоставила ТАСС пресс-служба Федерации бокса России.

"Моя задача перед боем с Усиком - слушать своего тренера, нарабатывать комбинации, выполнять то, что он говорит. Главное - подойти к бою готовым морально и физически, дальше будем смотреть по обстоятельствам, я буду готов ко всему. Уже 5 марта вылетаю в США", - сказал Гассиев.

3 февраля россиянин Мурат Гассиев победил кубинца Юниера Дортикоса техническим нокаутом в 12-м раунде в Сочи и вышел в финал Всемирной суперсерии бокса, в котором встретится с украинцем Александром Усиком. Решающий бой пройдет 11 мая в Саудовской Аравии. Победитель турнира получит Кубок Мохаммеда Али и приз в размере $10 млн.

Гассиев является чемпионом мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA). В его послужном списке 26 побед (19 - нокаутом) и ни одного поражения. В активе Усика, владеющего поясами Всемирной боксерской организации (WBO) и Всемирного боксерского совета (WBC), 14 побед (11 нокаутом), ни одного поражения.