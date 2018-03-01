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Президент ЕОК высоко оценил подготовку Минска к Европейским играм 2019 года

Спорт
1 марта, 13:44 UTC+3 МИНСК МИНСК 1, марта. /ТАСС

По словам президента ЕОК, Белоруссия оправдала все ожидания

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МИНСК, 1 марта. /ТАСС/. Белоруссия на высоком профессиональном уровне ведет подготовку к II Европейским играм 2019 года. Об этом заявил в четверг президент Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) Янез Коциянчич в ходе встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, сообщает президентская пресс-служба.

"Ваши сотрудники великолепно делают свою работу. Мы уже находимся в завершающей стадии подготовительного процесса. И оргкомитет, и профессиональные сотрудники выполняют свою работу на очень высоком уровне", - подчеркнул он.

По словам президента ЕОК, Белоруссия оправдала все ожидания. "Мы знали, что так и будет, потому что у Белоруссии очень много опыта в области организации спортивных мероприятий", - сказал Коциянчич.

Он также поздравил белорусскую сторону с успешным выступлением на зимней Олимпиаде в Пхёнчхане. "15-е место в мире - это действительно достижение. И вы тем самым подтверждаете высокий уровень белорусского спорта", - заявил глава ЕОК.

"У нас действительно есть о чем поговорить", - сказал в свою очередь Лукашенко.

Решение о том, что Минск в 2019 году примет II Европейские игры, было принято в октябре 2016 года на заседании Генассамблеи Европейских олимпийских комитетов в белорусской столице. II Европейские игры пройдут в Минске с 20 по 30 июня 2019 года. В программу соревнований войдут 15 видов спорта, будут разыграны 189 комплектов медалей в 23 дисциплинах.

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