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Строительные работы на стадионе ЧМ-2018 по футболу "Волгоград-Арена" завершены

Спорт
1 марта, 13:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, марта. /ТАСС

Об этом сообщает пресс-служба Федерального государственного унитарного предприятия "Спорт-Инжиниринг"

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Стадион в Волгограде

Стадион в Волгограде

© Дмитрий Рогулин/ТАСС

ТАСС, 1 марта. Строительные работы на стадионе "Волгоград-Арена", который примет матчи чемпионата мира 2018 года по футболу, завершены. Об этом сообщает пресс-служба Федерального государственного унитарного предприятия "Спорт-Инжиниринг".

"Строительные работы на стадионе уже завершены, и сейчас здесь продолжаются такие работы, как устройство асфальтового покрытия, кабельной системы, наружного освещения и тому подобное", - говорится в сообщении.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. На 45-тысячном стадионе "Волгоград- Арена" пройдут четыре матча первенства: Тунис - Англия (18 июня), Нигерия - Исландия (22 июня), Саудовская Аравия - Египет (25 июня) и Япония - Польша (28 июня).

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