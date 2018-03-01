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Геркус: матч между ФК "Спартак" и "Локомотив" не будет решающим в чемпионской гонке

Спорт
1 марта, 13:52 дата обновления: 1 марта, 14:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, марта. /ТАСС

Игра 21-го тура Российской футбольной премьер-лиги пройдет в воскресенье на стадионе "Локомотив"

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Президент футбольного клуба "Локомотив" Илья Геркус

Президент футбольного клуба "Локомотив" Илья Геркус

© Стоян Васев/ТАСС

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Игра между московским "Спартаком" и "Локомотивом" не будет решающей для красно- зеленых в борьбе за победу в чемпионате России по футболу. Об этом журналистам заявил президент "Локомотива" Илья Геркус.

Игра 21-го тура Российской футбольной премьер-лиги пройдет в воскресенье на стадионе "Локомотив".

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"Для "Спартака" матч в воскресенье будет решающим в чемпионской гонке, но не для нас. Мы находимся в разных ситуациях, но, безусловно, хотим сыграть качественно. Что касается того, что не будет трансляции на общедоступном телевидении - это выбор правообладателя на показ игры", - сказал Геркус.

"Мы близки к тому, чтобы продать все билеты на игру со "Спартаком". Сейчас продано уже 24 тысячи, но какие-то билеты еще остались", - добавил он.

Также президент "Локомотива" отметил, что клуб готов рассмотреть предложения других клубов о покупке полузащитника команды Мануэля Фернандеша в летнее трансферное окно. "Никогда нет задачи удержать человека любой ценой. Конечно, мы стараемся удерживать лидеров нашей команды, но если будут предложения, которые превысят все наши возможные ожидания, то мы будем их рассматривать", - сказал Геркус.

32-летний полузащитник сыграл в 20 матчах нынешнего сезона чемпионата России, в которых забил пять голов и отдал пять голевых передач. "Локомотив" после 20 туров занимает первое место в чемпионате России, имея в активе 45 очков, "Спартак" идет третьим с 37 очками.

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