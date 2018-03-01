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Клуб из Калининграда выступит в женском чемпионате России по волейболу

Спорт
1 марта, 13:54 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов

В настоящее время в чемпионате России выступает 10 команд

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МОСКВА, 1 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Волейбольный клуб из Калининграда со следующего сезона будет выступать в чемпионате России в женской суперлиге. Об этом ТАСС сообщил куратор женских команд Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Владислав Фадеев.

В настоящее время в чемпионате России выступает 10 команд.

"Клуб будет играть в женской суперлиге. Но пока конкретики никакой нет", - сказал Фадеев.

Также представитель ВФВ сообщил о том, что федерация ведет переговоры об участии в суперлиге белорусской команды.

"На ветеранский турнир в Санкт-Петербурге, посвященный снятию блокады Ленинграда, приезжал президент Федерации волейбола Белоруссии и руководитель наблюдательного совета белорусской федерации. Они вышли на нас с предложением об участии команды "Минчанка" в чемпионате России с сезона-2018/19. Этот вопрос прорабатывается, и возможно, мы его будем обсуждать в ближайшее время. "Минчанка" хорошая команда - она сейчас дважды обыграла в еврокубках "Уралочку", и ее участие в суперлиге будет приемлемым", - подчеркнул он.

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