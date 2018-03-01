Определились даты проведения тестовых матчей на стадионах ЧМ-2018 в России

ТАСС, 1 марта. Стали известны даты проведения тестовых матчей на стадионах чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

Калининградская "Балтика" проведет три тестовых матча в рамках чемпионата Футбольной национальной лиги (ФНЛ) на стадионе "Калининград". "Балтика" сыграет с самарскими "Крыльями Советов" (11 апреля), подмосковными "Химками" (21 апреля) и "Тюменью" (12 мая). На 22 марта изначально был запланирован тестовый матч между "Балтикой" и немецким "Шальке", который должен был стать первым на стадионе "Калининград", но он был перенесен в связи с рекомендацией Министерства спорта РФ. Ведомство рекомендовало городам - организаторам чемпионата мира в целях сохранения газонов в условиях низких температур не проводить спортивные мероприятия на аренах ранее 11 апреля.

Нижегородский "Олимпиец" также проведет три тестовых матча в рамках ФНЛ на арене "Нижний Новгород". "Олимпиец" сыграет с "Зенитом-2" (15 апреля), волгоградским "Ротором" (28 апреля) и владивостокским клубом "Луч- Энергия" (6 мая). Казанский "Рубин" проведет одну тестовую игру на "Казань-Арене" - 6 мая в рамках чемпионата Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) казанцы примут "Уфу".

"Ростов" три тестовых матча на "Ростов-Арене" сыграет в рамках чемпионата РФПЛ. 15 апреля "Ростов" встретится с клубом "СКА-Хабаровск", 29 апреля - с "Тосно", 13 мая - с екатеринбургским "Уралом". "Крылья Советов" проведут тестовые игры на "Самара-Арене" в рамках первенства ФНЛ. 28 апреля самарцы сыграют с воронежским "Факелом", 6 мая - с краснодарской "Кубанью", 11 мая - с саранской "Мордовией".

Екатеринбургский "Урал" все три тестовых матча на "Екатеринбург-Арене" проведет в рамках чемпионата РФПЛ. "Урал" встретится с "Рубином" (1 апреля), московским "Спартаком" (15 апреля) и пермским "Амкаром" (6 мая). Волгоградский "Ротор" на "Волгоград-Арене" в рамках первенства ФНЛ сыграет с "Лучем-Энергией" (21 марта), "Крыльями Советов" (2 апреля), кроме того, одним из тестовых матчей на "Волгоград-Арене" будет финал текущего розыгрыша Кубка России, который пройдет 9 мая.

"Мордовия" три тестовых матча сыграет в рамках первенства Профессиональной футбольной лиги в зоне Урал- Приволжье. 21 апреля "Мордовия" сыграет с "Зенит-Ижевском", 4 мая с - КАМАЗом из Набережных Челнов, 16 мая - с "Сызранью-2003". Ранее уже были известны даты тестовых матчей, которые пройдут на московских стадионах "Лужники" и "Открытие-Арене", а также на стадионе "Санкт-Петербург". На стадионе "Фишт" в Сочи пока не определены даты тестовых матчей.