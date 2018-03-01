"Спартак" обыграл "Динамо" и вышел в плей-офф КХЛ впервые с 2011 года

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Московский "Спартак" одержал домашнюю победу над столичным "Динамо" со счетом 4:3 в заключительном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Благодаря этой победе "Спартак" вышел в плей-офф впервые с сезона-2010/11.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Александр Дергачев (16-я минута), Лукаш Радил (31), Вячеслав Лещенко (47) и Бен Максвелл (53). У гостей отличились Юусо Хиетанен (24), Владимир Брюквин (25) и Илья Никулин (59).

Вратарь "Спартака" Никита Беспалов получил приз "Бесценный игрок" в рамках проекта Mastercard. Второй сезон подряд приз вручается самому ценному игроку каждого из клубов КХЛ по итогам голосования в заключительном домашнем матче регулярного чемпионата. Изначально трофей представляет собой единое целое, но в момент вручения хоккеист и болельщик клуба, победивший в голосовании, разделяют его на две части - "Бесценный игрок" и "Бесценный болельщик". Еще два победителя будут награждены после решающего матча финальной серии плей-офф: бесценным болельщиком сезона-2017/18 станет поклонник команды, набравший наибольшее количество голосов, он разделит приз со своим любимым игроком во время церемония закрытия сезона КХЛ в мае.

"Спартак" сохранил седьмое место в таблице Западной конференции, набрав 85 очков в 56 матчах регулярного чемпионата. "Динамо" в случае победы в основное время могло опередить красно-белых и выйти в плей-офф. В итоге "Динамо" расположилось на девятой позиции с 80 очками и впервые в истории не смогло выйти в плей-офф КХЛ.

В первом раунде плей-офф "Спартак" сыграет с ЦСКА, который завершил регулярный сезон на втором месте в Западной конференции. В предыдущий раз "Спартак" выходил в плей-офф КХЛ в сезоне-2010/11. Тогда красно-белые в стартовом раунде Кубка Гагарина проиграли санкт-петербургскому СКА со счетом 0-4. "Спартак" проводит свой девятый сезон в КХЛ и в четвертый сыграет в розыгрыше Кубка Гагарина.

Также в плей-офф впервые с 2013 года пробилась "Северсталь", которая в гостях по буллитам проиграла СКА (0:1). Первые матчи стартового раунда Кубка Гагарина ЦСКА - "Спартак" и СКА - "Северсталь" пройдут 4 марта.