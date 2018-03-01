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Российский прыгун в высоту Лысенко завоевал золото зимнего чемпионата мира

Спорт
1 марта, 22:56 дата обновления: 1 марта, 23:14 UTC+3

Серебро выиграл катарец Мутаз Эсса Баршим, бронзу - немец Матеуш Пшибылко

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Данил Лысенко

Данил Лысенко

© AP Photo/Matthias Schrader

БИРМИНГЕМ /Великобритания/, 1 марта. /ТАСС/. Россиянин Данил Лысенко, выступающий под нейтральным флагом, завоевал золотую медаль в прыжках в высоту на чемпионате мира по легкой атлетике в помещении, который стартовал в английском Бирмингеме.

20-летний россиянин с третьей попытки взял планку на высоте 2,36 м. Серебро завоевал катарец Мутаз Эсса Баршим (2,33), бронзу - немец Матеуш Пшибылко (2,29).

Лысенко стал первым золотым медалистом чемпионата мира в Бирмингеме. Россиянин является серебряным призером чемпионата мира 2017 года. Медаль зимнего чемпионата мира Лысенко выиграл впервые в карьере.

На чемпионате мира в Бирмингеме стартовали семь российских спортсменов. Они выступают в нейтральном статусе, поскольку Международная ассоциация легкоатлетических федераций приостановила членство Всероссийской федерации легкой атлетики в организации.

Зимний чемпионат мира завершится 4 марта.

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