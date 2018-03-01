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Российская легкоатлетка Ласицкене завоевала золото зимнего ЧМ в прыжках в высоту

Спорт
1 марта, 23:07 дата обновления: 1 марта, 23:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, марта. /ТАСС

Она преодолела планку на высоте 2,01 м, второе место заняла американка Вашти Каннингем (1,93), третье - итальянка Алессия Трост (1,93)

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Мария Ласицкене

Мария Ласицкене

© Сергей Савостьянов/ТАСС, архив

БИРМИНГЕМ /Великобритания/, 1 марта. /ТАСС/. Россиянка Мария Ласицкене, выступающая под нейтральным флагом, завоевала золотую медаль в прыжках в высоту на чемпионате мира по легкой атлетике в помещении, который стартовал в Бирмингеме.

Ласицкене стала единственной спортсменкой, которая преодолела планку на высоте 2,01 м. Она взяла данную высоту с первой попытки. Второе место заняла американка Вашти Каннингем (1,93). Бронзу выиграла итальянка Алессия Трост (1,93), которая уступила второе место из-за большего количества попыток.

Эта победа стала для Ласицкене 38-й подряд. 25-летняя россиянка является двукратной чемпионкой мира, чемпионкой мира в помещении 2014 года, а также серебряным призером чемпионата Европы 2014 года. Ласицкене стала второй из российских спортсменов, завоевавших медаль на текущем чемпионате мира. Ранее россиянин Данил Лысенко стал чемпионом мира в прыжках в высоту.

Семеро российских спортсменов заявлены для выступления на чемпионате мира в Бирмингеме. Они выступают в нейтральном статусе, поскольку Международная ассоциация легкоатлетических федераций приостановила членство Всероссийской федерации легкой атлетики в организации.

Зимний чемпионат мира завершится 4 марта.

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