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Борзаковский: победы легкоатлетов Ласицкене и Лысенко на ЧМ очень важны для России

Спорт
1 марта, 23:29 UTC+3 БИРМИНГЕМ /Корр. ТАСС, Альберт Стародубцев

Главный тренер сборной по легкой атлетике назвал блестящими победы россиян в первый день чемпионата мира в Великобритании

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Юрий Борзаковский и Мария Ласицкене

Юрий Борзаковский и Мария Ласицкене

© Валерий Шарифулин/ТАСС, архив

БИРМИНГЕМ /Великобритания/, 1 марта. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Золотые медали легкоатлетов Марии Ласицкене и Данила Лысенко, завоеванные на чемпионате мира в помещении в Бирмингеме, являются крайне важными для российского спорта. Об этом сообщил ТАСС главный тренер сборной по легкой атлетике России Юрий Борзаковский.

В четверг россияне Данил Лысенко и Мария Ласицкене, выступающие под нейтральным флагом, завоевали золотые медали в прыжках в высоту на чемпионате мира по легкой атлетике в помещении, который стартовал в английском Бирмингеме.

"Наши спортсмены блестяще начали этот чемпионат, две золотые медали в первый же день турнира говорят о том, что российская атлетика жива и остается одним из мировых лидеров. Нам всем очень важны сейчас эти победы. Данил и Маша - большие молодцы. Эти медали - результат отличной работы их личных тренеров, хочется также поздравить их с большим успехом", - сказал Борзаковский.

Зимний чемпионат мира в Бирмингеме завершится 4 марта.

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