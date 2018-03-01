Форвард СКА Ковальчук стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата КХЛ

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Нападающий петербургского СКА Илья Ковальчук стал лучшим бомбардиром по итогам регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в сезоне-2017/18. 34-летний форвард забросил 31 шайбу и сделал 32 передачи в 53 матчах.

Вторым в споре бомбардиров регулярного чемпионата стал форвард СКА Никита Гусев, ставший также лучшим ассистентом чемпионата. В его активе 62 очка (22 шайбы + 40 передач) в 54 играх. Тройку лучших бомбардиров замкнул канадский нападающий астанинского "Барыса" Найджел Доус, на счету которого 56 очков (35+21) в 46 встречах.

Наибольшее количество шайб в регулярном чемпионате забросил Доус - 35. Второе место в снайперской гонке занял Ковальчук, третье - форвард казанского "Ак Барса" Владимир Ткачев (22).

Самым результативным защитником стал датчанин Филип Ларсен из "Салавата Юлаева" - 38 очков (11+27). В тройку лучших вошли швед Патрик Херсли из СКА (35 очков), который также стал лучшим снайпером среди защитников, и его соотечественник из ярославского "Локомотива" Стаффан Кронвалль (35 очков).

По проценту отраженных бросков среди вратарей лидером стал чех Павел Францоуз из челябинского "Трактора" (94,6%), по коэффициенту надежности - шведский голкипер ЦСКА Ларс Юханссон (1,31 шайбы за матч). Наибольшее количество игр "на ноль" сыграл американский голкипер финского "Йокерита" Райан Заполски - 9. Лучшим по показателю полезности стал армейский защитник Михаил Пашнин (+28).