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ЦСКА обыграл "Маккаби" из Тель-Авива в матче баскетбольной Евролиги

Спорт
2 марта, 0:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, марта. /ТАСС

Армейцы одержали выездную победу со счетом 93:72

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Игрок ЦСКА Кори Хиггинс

Игрок ЦСКА Кори Хиггинс

© Антон Новодережкин/ТАСС

ТАСС, 2 марта. Российский ЦСКА одержал победу над "Маккаби" (Тель-Авив) со счетом 93:72 в выездном матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.

Самым результативным игроком встречи стал французский разыгрывающий защитник ЦСКА Нандо Де Коло, который набрал 19 очков, сделал четыре результативные передачи, два подбора и два перехвата.

ЦСКА, который ранее уже обеспечил себе участие в плей-офф Евролиги, укрепил свое лидерство в таблице турнира. Армейцы одержали 19 побед в 24 матчах. "Маккаби" занимает восьмое место, на счету израильской команды 12 побед в 24 играх.

В следующем матче 9 марта ЦСКА на своей площадке сыграет с испанской "Уникахой". "Маккаби" 8 марта на выезде встретится с турецким клубом "Анадолу Эфес".

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