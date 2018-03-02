Прыгун в высоту Лысенко рад победе на ЧМ, но не намерен переоценивать ее значение

БИРМИНГЕМ /Великобритания/, 2 марта. /ТАСС/. Российский прыгун в высоту Данил Лысенко, впервые в карьере ставший чемпионом мира, рад своей победе, но переоценивать свой успех не намерен. Об этом Лысенко рассказал журналистам.

20-летний россиянин с третьей попытки взял планку на высоте 2,36 м. Серебро завоевал катарец Мутаз Эсса Баршим (2,33), бронзу - немец Матеуш Пшибылко (2,29). Россиянин является серебряным призером чемпионата мира 2017 года в Лондоне.

"Я не могу передать словами, как я счастлив своей победе на этом чемпионате мира, - сказал Лысенко. - Ощущения просто нереальные. Я не думал заранее о победе, просто настраивался показать здесь тот результат, на который способен".

"Когда оставалась последняя попытка на 2,36, ко мне подошел мой тренер Евгений Петрович Загорулько и призвал меня забыть, что я на чемпионате мира, и делать все как на тренировке. Я попросил тишины, прокрутил в голове все и прыгнул. Очень приятно выигрывать последней попыткой", - добавил россиянин.

В Бирмингеме Лысенко впервые в карьере был сильнее лидера мирового сезона Баршима, который победил на чемпионате мира в Лондоне.

"Баршим меня поздравил, похлопал по спине и сказал, что я очень круто прыгал. Но я не собираюсь переоценивать свою победу. Просто у него сегодня не получилось прыгнуть на 2,36, как мне в Лондоне в августе не удалось опередить его", - подытожил Лысенко.