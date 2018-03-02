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Двадцать пять тыс. заявок на абонементы подали в Сиэтле на игры несуществующей команды НХЛ

Спорт
2 марта, 13:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, марта. /ТАСС

В первые 12 минут продаж было открыто 10 тысяч депозитов и около 25 тысяч за весь день

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ТАСС, 2 марта. В американском Сиэтле во время пробной продажи абонементов было подано 25 тысяч заявок на матчи несуществующей команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу НХЛ.

В первые 12 минут продаж было открыто 10 тысяч депозитов и около 25 тысяч за весь день.

"Я в шоке. Думаю, что люди дали четко понять, что готовы к НХЛ", - сказал участник инициативной группы по созданию в городе клуба НХЛ Тим Лайвики.

В декабре 2017 года комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн заявил, что стоимость создания новой команды составит $650 млн. 13 февраля 2018 года Сиэтл подал заявку на вступление в НХЛ. Если в городе появится команда, она станет 32-м клубом в лиге, ее владельцы объявят цены на билеты в 2019 году.

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