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"Торпедо" сыграет в плей-офф КХЛ с памятными нашивками в честь Виктора Коноваленко

Спорт
2 марта, 13:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, марта. /ТАСС

11 марта Коноваленко исполнилось бы 80 лет

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ТАСС, 2 марта. Нижегородское "Торпедо" сыграет в матчах плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с памятными нашивками в честь юбилея советского вратаря Виктора Коноваленко. Об этом сообщила пресс-служба команды.

11 марта Коноваленко исполнилось бы 80 лет.

Коноваленко известен по выступлениям за горьковское "Торпедо" и сборную СССР. Он дважды выигрывал золото Олимпийских игр и восемь раз становился чемпионом мира. В честь Коноваленко назван бульвар и дворец спорта в Нижнем Новгороде, а под сводами домашней арены "Торпедо" поднят его именной свитер.

В текущем сезоне регулярного чемпионата "Торпедо" заняло пятое место в Западной конференции и сыграет с ярославским "Локомотивом" в первом раунде плей-офф (стартовая игра - 3 марта). Наилучшим результатом за всю историю выступлений в КХЛ для нижегородского клуба является выход в четвертьфинал в 2012 и 2016 годах.

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