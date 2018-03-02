Глава Федерации керлинга России Свищев намерен выдвинуть свою кандидатуру на новый срок

МОСКВА, 2 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Действующий президент Федерации керлинга России (ФКР) Дмитрий Свищев намерен выдвинуть свою кандидатуру на пост главы организации на отчетно-выборной конференции. Об этом он рассказал ТАСС.

Свищев возглавляет ФКР с 2010 года. Четыре года назад он был единственным кандидатом на эту должность во время предыдущей конференции федерации.

"Конференция пройдет, как известно, в течение полугода. Сейчас нам надо закончить сезон, который завершится до конца мая. Где-то в конце лета или начале осени мы проведем выборную конференцию, - сказал Свищев. - Однако, могу вам сказать, что планирую дальше двигаться в этом направлении, у нас много нерешенных задач, поэтому планирую выдвигать свою кандидатуру на следующий срок".

"Много еще надо сделать, построить стадионы, запустить профессиональную лигу", - добавил он.

За время руководства Свищева женская сборная России впервые стала серебряным призером чемпионата мира (2017) и трижды становилась чемпионом Европы (2012, 2015, 2016). Национальная команда России также выигрывала чемпионат мира среди смешанных команд и смешанных пар (2016).