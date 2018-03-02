Два серебра зимних ЧМ белоруса Михневича, уличенного в допинге, вручены датчанину и немцу

БИРМИНГЕМ /Великобритания/, 2 марта. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Датчанин Йоахим Ольсен и немец Ральф Бартелс получили в пятницу серебряные награды зимних чемпионатов мира 2006 и 2010 годов соответственно. Ранее эти медали принадлежали белорусскому толкателю ядра Андрею Михневичу, уличенному в нарушении антидопинговых правил.

Торжественные церемонии вручения двух перераспределенных медалей чемпионатов мира в помещении состоялись в пятницу перед началом вечерней сессии второго дня мирового первенства в английском Бирмингеме. Награды Ольсену и Бартелсу вручил глава Европейской легкоатлетической ассоциации Свен Арне Хансен.

3 марта американка Тианна Бартолетта получит золото чемпионата мира 2006 года в прыжках в длину, которым раньше владела россиянка Татьяна Котова, испанка Консепсьон Монтанер - бронзу, словенка Мария Шестак - серебро ЧМ-2008 в тройном прыжке (гречанка Хрисопия Деветци), американка Хайлис Фонтейн - бронзу ЧМ-2010 в многоборье (россиянка Татьяна Чернова).

Как ранее сообщила ТАСС представитель нейтральных атлетов на ЧМ-2018 Елена Орлова, процесс перераспределения медалей также коснулся и российских легкоатлетов. Речь идет о толкателе ядра Павле Софьине, который получит бронзовую медаль чемпионата мира 2006 года. Серебро ЧМ в помещении 2010 года получит толкательница ядра Анна Авдеева. Все эти награды чиновники Международной ассоциации легкоатлетических федераций вручили Орловой, а та привезет медали в Москву и передаст их спортсменам.

Для выступления на чемпионате мира в Бирмингеме заявлены семеро российских спортсменов. Они выступают в нейтральном статусе из-за того, что Международная ассоциация легкоатлетических федераций приостановила членство Всероссийской федерации легкой атлетики в организации. Зимний чемпионат мира в Бирмингеме завершится 4 марта.

В первый день чемпионата российские прыгуны в высоту Данил Лысенко и Мария Ласицкене завоевали золотые медали.