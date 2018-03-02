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Британская легкоатлетка Джонсон-Томпсон стала чемпионкой мира в помещении в пятиборье

Спорт
2 марта, 23:57 UTC+3 БИРМИНГЕМ /Великобритания/ 2, марта. /ТАСС

Второе место заняла австрийка Ивона Дадич, третий результат показала кубинка Йоргелис Родригес

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БИРМИНГЕМ /Великобритания/, 2 марта. /ТАСС/. Британка Катарина Джонсон-Томпсон завоевала золотую медаль в пятиборье на чемпионате мира по легкой атлетике в помещении, который проходит в британском Бирмингеме.

Спортсменка по итогам пяти видов (бег на 60 метров с барьерами, прыжки в высоту, толкание ядра, прыжки в длину, бег на 800 метров) набрала 4750 очков. Второе место заняла австрийка Ивона Дадич (4700), третий результат показала кубинка Йоргелис Родригес (4637).

Джонсон-Томпсон является серебряным призером Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро в семиборье, серебряным призером чемпионата мира в помещении 2015 года в прыжках в длину, чемпионкой Европы в помещении в пятиборье.

Мировое первенство завершится 4 марта.

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