Российский боксер Ковалев проведет первую защиту титула WBO против Михалкина

ТАСС, 3 марта. Россиянин Сергей Ковалев проведет первую защиту титула чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 79,38 кг против соотечественника Игоря Михалкина. 12-раундовый бой пройдет в Нью-Йорке на арене "Мэдисон Сквер Гарден".

Ковалев второй раз выйдет на ринг после двух поражений от американца Андре Уорда. В ноябре 2016 года россиянин проиграл по очкам спорным судейским решением, после чего воспользовался пунктом в контракте о проведении реванша. Но в июне прошлого года снова уступил, техническим нокаутом в 8-м раунде.

После этого Ковалев взял паузу на отдых, сменил тренера (вместо американца Джона Дэвида Джексона теперь его готовит узбек Аброр Турсунпулатов) и, по его словам, сделал выводы. Уорд объявил о завершении карьеры, расстался со всеми тремя поясами чемпиона мира, WBO постановила провести бой за вакантный титул с участием Ковалева - против украинца Вячеслава Шабранского. И интриги в том поединке не получилось, россиянин уверенно разобрался с противником, выиграл у него техническим нокаутом во втором раунде, доказав своим болельщикам, что он вернулся и готов штурмовать новые вершины.

Однако его промоутерам не удалось договориться об объединительном поединке с одним из двух российских чемпионов мира - Артуром Бетербиевым (Международная боксерская федерация) или Дмитрием Биволом (Всемирная боксерская ассоциация), в соперники был выбран соотечественник Игорь Михалкин.

Оправдан по делу о мельдонии

В послужном списке 32-летнего Михалкина 21 победа (9 нокаутом), одно поражение. Став в любительском боксе мастером спорта международного класса благодаря победам в ряде международных турниров и матчевой встрече Россия - Куба, Михалкин в 2007 году перешел в профессиональный бокс и подписал контракт с немецкой промоутерской компанией Universum Box-Promotion. Большую часть боев он провел в Германии, но в последнее время стал чаще выступать во Франции. В его активе - интерконтинентальный титул по версии WBO, пояс чемпиона Европы и мира по второстепенной версии Международной боксерской организации (IBO).

Но больше он стал известен из-за допингового скандала. В марте 2016 года, после того как россиянин успешно защитил титул чемпиона Европы в поединке против француза Патрика Буа, его допинг-проба дала положительный результат на мельдоний. Результат боя был аннулирован, а Михалкин лишен титула и дисквалифицирован. Однако в конце 2016 года российский боксер был полностью оправдан и продолжил выступления, поскольку удалось доказать, что Михалкин принимал мельдоний до того, как его запретили.

Михалкин любит действовать первым номером, эффективно проводит контратаки и внимательно относится к обороне. При этом не обладает сильным нокаутирующим ударом, из 21 победы досрочно одержал только девять. Ему вряд ли удастся потрясти Ковалева, который хорошо держит удар и только один раз в профессиональной карьере побывал в нокдауне.

А вот у 34-летнего Ковалева наверняка будут шансы отправить соперника на настил ринга. Михалкин часто застаивается на ближней дистанции, прямо перед соперником, не обладает хорошей реакцией и скоростью, часто пропуская одиночные удары через блок.

На счету Ковалева 31 победа (27 нокаутом), одна ничья и два поражения. Он выглядит явным фаворитом, букмекеры оценивают его победу коэффициентом не выше 1.05, тогда как шансы Михалкина - не ниже 11.00.