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Боксер Бивол проведет вторую защиту титула чемпиона мира по версии WBA

Спорт
3 марта, 1:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, марта. /ТАСС

12-раундовый бой против кубинца Саливана Барреры пройдет в Нью-Йорке

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Дмитрий Бивол

Дмитрий Бивол

© Донат Сорокин/ТАСС

ТАСС, 3 марта. Россиянин Дмитрий Бивол проведет вторую защиту титула чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 79,38 кг против кубинца Саливана Барреры. 12-раундовый бой пройдет в Нью-Йорке на арене "Мэдисон Сквер Гарден".

27-летний боксер из Санкт-Петербурга за короткое время стал известен широкой общественности, уже в седьмом бою на профессиональном ринге завоевав временный титул чемпиона мира WBA благодаря победе над доминиканцем Феликсом Валерой по очкам. А через год, после защиты пояса в бою с новозеландцем Робертом Берриджем, Бивол был объявлен чемпионом мира уже на постоянной основе.

Чемпионом мира по версии WBA тогда был дважды победивший россиянина Сергея Ковалева Андре Уорд, который в сентябре прошлого года завершил карьеру. Его место должен был занять шведский боксер Баду Джек, но он отказался от пояса в пользу более прибыльных боев.

Бивол успешно провел первую защиту, нокаутировав уже в конце первого раунда австралийца Трента Бродхёрста. Во всех 12 поединках на профессиональном ринге россиянин одержал победы, причем лишь два его соперника смогли продержаться до финального гонга.

Самая серьезная проверка

Сейчас ему предстоит самая серьезная проверка в карьере, Барреру можно назвать самым сильным его соперником. В его послужном списке 21 победа, 14 из которых он одержал нокаутом, одно поражение, которое он потерпел от Уорда. Кубинец уже давно входит в элиту данной весовой категории, и в последнее время за ним вели настоящую охоту промоутеры Ковалева, однако Баррера выбрал бой с Биволом.

Кубинец обладает хорошей техникой и опытом как в профессиональном боксе, так и в любительском. При этом он выносливый и высокорослый, по размаху рук превосходит Бивола. Россиянину предстоит решать задачу выхода на ближнюю дистанцию, для чего будет нужно много перемещаться и самому начинать атаки. Однако у Бивола никогда не было проблем с физической подготовкой и передвижением по рингу.

Тем не менее, Барреру ему будет непросто победить досрочно - из-за выносливости и умения держать удар кубинца, даже несмотря на то, что тот и оказывался несколько раз в нокдаунах.

На данный момент пять россиян владеют титулами чемпиона мира: помимо Бивола, это Сергей Липинец (Международная боксерская федерация, IBF, вес до 63,5 кг), Артур Бетербиев (IBF, вес до 79,38 кг), Сергей Ковалев (Всемирная боксерская организация, WBO, до 79,38 кг) и Мурат Гассиев (IBF, WBA, до 90,71 кг), а Денис Лебедев является "чемпионом в отпуске" WBA в весе до 90,71 кг.

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