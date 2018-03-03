Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.03:
$ 56.66
€ 69.47
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Зимнюю чемпионку мира по легкой атлетике Ласицкене встретили в Москве с цветами

Спорт
3 марта, 0:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, марта. /ТАСС

В четверг россиянка первенствовала в прыжках в высоту на мировом первенстве в помещении, которое проходит в Бирмингеме

Поделиться
Материал из 1 страницы
Мария Ласицкене

Мария Ласицкене

© AP Photo/Matt Dunham

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Чуть более 50 человек встретили чемпионку мира в помещении Марию Ласицкене в аэропорту Шереметьево с цветами и флажками ЦСКА, сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

В четверг в британском Бирмингеме Ласицкене, являющаяся старшим лейтенантом и выступающая за ЦСКА, стала чемпионкой мира в прыжках в высоту, преодолев планку на высоте 2,01 м. Второе место заняла американка Вашти Каннингем (1,93), бронзу выиграла итальянка Алессия Трост (1,93), которая уступила серебро из-за большего количества попыток.

Смотрите также

Российская легкоатлетка Ласицкене завоевала золото зимнего ЧМ в прыжках в высоту

Ласицкене стало не по себе, когда она вновь услышала гимн IAAF на награждении

Колобков: Ласицкене победой на ЧМ подтвердила статус лучшей в прыжках в высоту

В пятницу вечером Ласицкене вернулась в Москву, где ее под аплодисменты, с цветами и флажками ЦСКА встретили представители федерации, журналисты и болельщики. Спортсменка долго и с удовольствием фотографировалась со всеми желающими, демонстрируя завоеванную медаль.

"Прекрасная встреча, благодарна людям за то, что в столь поздний час приехали. Я не сомневалась, что поддержка будет, это очень приятно и важно для нас, настроение стало еще лучше. Когда такая атмосфера (ситуация с выступлением российских спортсменов в нейтральном статусе - прим. ТАСС), очень важно постоянно где-то искать позитив. Поддержка и друзей, и незнакомых людей греет душу", - отметила Ласицкене.

25-летняя Ласицкене является двукратной чемпионкой мира, двукратной зимней чемпионкой мира, чемпионкой Европы в помещении. Победа в Бирмингеме стала для нее 38-й подряд во всех соревнованиях.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Кто может проголосовать уже сейчас
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Трамп обсудил с Меркель и Макроном заявления Путина о разработке РФ нового оружия
2
"Нафтогаз" выразил готовность к переговорам с "Газпромом"
3
МИД: для делегации США стало сюрпризом указание не участвовать во встрече с РФ в Женеве
4
США, Россия, выборы: невмешательство — только на словах
5
NBC: Трамп заявил о введении пошлин на сталь в приступе гнева, не выслушав советников
6
Как мир отреагировал на послание Путина Федеральному собранию
7
Рябков: встреча с Шэнноном отложена из-за хамского срыва США консультаций в Женеве
Темы дня
Новости партнеров
Реклама