Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.03:
$ 56.66
€ 69.47
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: участвовавшая в ОИ-2018 ямайская бобслеистка уличена в применении допинга

Спорт
3 марта, 2:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, марта. /ТАСС

Отмечается, что допинг-проба, оказавшаяся положительной, была взята еще до Олимпиады

Поделиться
Материал из 1 страницы
Керри Рассел и Джазмин Фенлатор-Викториан

Керри Рассел и Джазмин Фенлатор-Викториан

© EPA-EFE/FILIP SINGER

ТАСС, 3 марта. Бобслеистка из Ямайки, принимавшая участие в зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане, провалила допинг-тест. Об этом сообщает ямайский портал RJR News.

В допинг-пробе спортсменки, имя которой не называется, обнаружено запрещенное вещество кленбутерол. Отмечается, что проба была взята в середине января в Швейцарии.

В Играх-2018 принимали участие три ямайских спортсмена - скелетонист Энтони Уотсон и бобслеистки Джазмин Фенлатор-Викториан и Керри Рассел. Ямайский экипаж показал 18-й результат.

По данным интернет-ресурса, федерация бобслея Ямайки сделала запрос на вскрытие пробы "Б", если она даст положительный результат, спортсменке грозит четырехлетняя дисквалификация.

Во время Олимпиады в Пхёнчхане допинг-тест провалила российская бобслеистка Надежда Сергеева. Ее проба, взятая 18 февраля, выявила наличие в организме запрещенного вещества триметазидин. Спортсменка признала факт нарушения антидопинговых правил и отказалась от вскрытия допинг-пробы "Б".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Допинг Олимпиада-2018
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Кто может проголосовать уже сейчас
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Трамп обсудил с Меркель и Макроном заявления Путина о разработке РФ нового оружия
2
"Нафтогаз" выразил готовность к переговорам с "Газпромом"
3
МИД: для делегации США стало сюрпризом указание не участвовать во встрече с РФ в Женеве
4
США, Россия, выборы: невмешательство — только на словах
5
NBC: Трамп заявил о введении пошлин на сталь в приступе гнева, не выслушав советников
6
Как мир отреагировал на послание Путина Федеральному собранию
7
Рябков: встреча с Шэнноном отложена из-за хамского срыва США консультаций в Женеве
Темы дня
Новости партнеров
Реклама