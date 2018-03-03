СМИ: участвовавшая в ОИ-2018 ямайская бобслеистка уличена в применении допинга

ТАСС, 3 марта. Бобслеистка из Ямайки, принимавшая участие в зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане, провалила допинг-тест. Об этом сообщает ямайский портал RJR News.

В допинг-пробе спортсменки, имя которой не называется, обнаружено запрещенное вещество кленбутерол. Отмечается, что проба была взята в середине января в Швейцарии.

В Играх-2018 принимали участие три ямайских спортсмена - скелетонист Энтони Уотсон и бобслеистки Джазмин Фенлатор-Викториан и Керри Рассел. Ямайский экипаж показал 18-й результат.

По данным интернет-ресурса, федерация бобслея Ямайки сделала запрос на вскрытие пробы "Б", если она даст положительный результат, спортсменке грозит четырехлетняя дисквалификация.

Во время Олимпиады в Пхёнчхане допинг-тест провалила российская бобслеистка Надежда Сергеева. Ее проба, взятая 18 февраля, выявила наличие в организме запрещенного вещества триметазидин. Спортсменка признала факт нарушения антидопинговых правил и отказалась от вскрытия допинг-пробы "Б".