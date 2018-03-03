ФИФА надеется, что ЧМ в России станет для организации самым непроблемным

КАЗАНЬ, 3 марта. /ТАСС/. Международная федерация футбола (ФИФА) надеется, что чемпионат мира 2018 года в России станет для организации самым непроблемным. Об этом журналистам заявил директор департамента по подготовке и проведению мероприятий ФИФА Колин Смит.

С 1 по 3 марта прошел второй этап седьмого инспекционного визита ФИФА и оргкомитета "Россия-2018" в Россию. В ходе него представители организаций посетили стадионы в Сочи, Ростове-на-Дону и Казани.

"Давайте будем надеяться, что этот чемпионат мира станет для ФИФА самым непроблемным, - сказал Смит. - Была проделана огромная работа, но еще много работы предстоит. Кубок конфедераций был очень успешным, мы рады такому взаимодействию с властями и оргкомитетом. Сейчас все планы есть, у нас все расписано, все знают, что надо делать, но "дьявол" - в деталях, именно на них мы сейчас сосредоточились, это очень важно на таком мероприятии".

"Недавно в Сочи мы провели семинар команд, это было очень успешное мероприятие, где делегации всех 32 сборных, участвующих в чемпионате мира, смогли обменяться опытом, задать интересующие их вопросы, получить большой объем информации. Ожидание и восторг можно было просто пощупать в воздухе, потому что все проделали огромную работу и с нетерпением ждут начало турнира", - отметил представитель ФИФА.

Чемпионат мира пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.