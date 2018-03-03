ФИФА посетит шесть стадионов чемпионата мира в России в последние 10 дней марта

КАЗАНЬ, 3 марта. /ТАСС/. Международная федерация футбола (ФИФА) и оргкомитет "Россия-2018" проинспектируют шесть стадионов чемпионата мира в России - в Волгограде, Самаре, Калининграде, Нижнем Новгороде, Саранске и Екатеринбурге - в последние 10 дней марта. Об этом журналистам сообщил директор департамента по подготовке и проведению мероприятий ФИФА Колин Смит.

Ранее инспекция посетила стадионы в Москве, Санкт- Петербурге, Сочи, Ростове-на-Дону и Казани.

"Визит разделен на три части: первая - в Москве и Санкт- Петербурге, вторая - в Сочи, Ростове-на-Дону и Казани, а остальные стадионы мы посетим в ходе визита в последние 10 дней марта. Все стадионы находятся в разной степени готовности, основные вопросы - по временной инфраструктуре. Только на тестовых играх мы выясним окончательную степень готовности", - сказал Смит.

Чемпионат мира пройдет на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.