Мартен Фуркад возглавил комиссию спортсменов оргкомитета Олимпиады-2024

ТАСС, 3 марта. Оргкомитет Олимпийских игр 2024 года в Париже назначил пятикратного олимпийского чемпиона по биатлону француза Мартена Фуркада председателем комиссии спортсменов. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Inside the Games.

"Рад присоединиться к комиссии спортсменов оргкомитета Игр-2024, - написал Фуркад в Twitter. - Буду делиться своим олимпийским опытом, чтобы сделать эти Игры незабываемыми".

В комиссию спортсменов также вошли француженки олимпийская чемпионка по боксу Сара Урамун и трехкратная олимпийская чемпионка по легкой атлетике в беге на спринтерские дистанции Мари-Жозе Перек.

29-летний Фуркад пять раз становился олимпийским чемпионом и 11 раз чемпионом мира. Он является самым титулованным французским спортсменом в истории летних и зимних Олимпийских игр. Фуркад является обладателем шести Кубков мира, также он лидирует в общем зачете текущего сезона.

Олимпийские игры - 2024 пройдут с 26 июля по 11 августа.