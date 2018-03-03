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Мартен Фуркад возглавил комиссию спортсменов оргкомитета Олимпиады-2024

Спорт
3 марта, 12:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, марта. /ТАСС

В нее также вошли француженки олимпийская чемпионка по боксу Сара Урамун и трехкратная олимпийская чемпионка по легкой атлетике в беге на спринтерские дистанции Мари-Жозе Перек

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Мартен Фуркад

Мартен Фуркад

© EPA-EFE/DIEGO AZUBEL

ТАСС, 3 марта. Оргкомитет Олимпийских игр 2024 года в Париже назначил пятикратного олимпийского чемпиона по биатлону француза Мартена Фуркада председателем комиссии спортсменов. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Inside the Games.

"Рад присоединиться к комиссии спортсменов оргкомитета Игр-2024, - написал Фуркад в Twitter. - Буду делиться своим олимпийским опытом, чтобы сделать эти Игры незабываемыми".

В комиссию спортсменов также вошли француженки олимпийская чемпионка по боксу Сара Урамун и трехкратная олимпийская чемпионка по легкой атлетике в беге на спринтерские дистанции Мари-Жозе Перек.

29-летний Фуркад пять раз становился олимпийским чемпионом и 11 раз чемпионом мира. Он является самым титулованным французским спортсменом в истории летних и зимних Олимпийских игр. Фуркад является обладателем шести Кубков мира, также он лидирует в общем зачете текущего сезона.

Олимпийские игры - 2024 пройдут с 26 июля по 11 августа.

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