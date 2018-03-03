В Саудовской Аравии впервые пройдет женский марафон

ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 3 марта. /ТАСС/. Власти Саудовской Аравии одобрили проведение первого в истории королевства марафона для женщин. Как сообщила газета Al-Quds Al-Arabi, забег пройдет в апреле нынешнего года в Мекке в закрытом помещении.

"Мы постараемся сделать все, чтобы в первом марафоне участвовали как можно больше женщин, - рассказал Ахмед Тейиб, президент клуба "Аль-Вахда", в зале которого состоится забег. - Это огромная ответственность быть в числе организаторов подобного события".

Попробовать свои силы в столь серьезном испытании приглашены представительницы прекрасного пола старше 18 лет. После забега спортсменкам, занявшим призовые места, будут вручены награды.

Предстоящий забег станет экспериментальным, первый полноценный национальный женский марафон под открытым небом запланирован на следующий год.

24 февраля 2018 года в столице королевства Эр-Рияде прошел первый международный марафон, в нем состязались 28 тыс. саудовцев и представителей других стран. Победу в крупном соревновании одержал бегун из Эфиопии, который был удостоен приза в один миллион риалов ($267 тыс.). Самым старым участником соревнований стал 79-летний подданный королевства.

В Саудовской Аравии, где до последних лет жизнь людей определяло ультраконсервативное течение ислама, женщины были лишены многих прав и свобод. Ситуация начала постепенно меняться с объявленным наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом курсом на умеренный ислам и реализацию программы "Видение-2030". Она гарантирует равные права и свободы всем подданным королевства, а также предусматривает вовлечение женщин в общественную жизнь.

С недавних пор саудовским женщинам разрешили посещать футбольные матчи, заниматься многими видами спорта, тренироваться в специальных женских фитнес-центрах. В школах введены занятия по физкультуре для девочек.

В целом, 2018 год должен стать историческим для женщин Саудовской Аравии. Начиная с июня они смогут получать водительские удостоверения и управлять автомобилем, после чего при желании смогут получить работу в качестве личных шоферов или водителей такси, но пока только для женщин.