Хоккеист Терещенко хочет продолжить карьеру в московском "Динамо"

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Трехкратный чемпион мира по хоккею нападающий Алексей Терещенко желает продолжить карьеру в московском "Динамо", но клуб с предложением о новом контракте пока не выходил. Об этом ТАСС сообщил агент игрока Валерий Матвеев.

В четверг "Динамо" в последнем матче регулярного чемпионата уступило "Спартаку" со счетом 3:4 и впервые в истории Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) не попало в плей-офф. Действующий контракт 37-летнего Терещенко истекает 30 апреля.

"На сегодняшний момент "Динамо" не выходило с предложением о продлении контракта. Сам Алексей хотел бы продолжить карьеру в родном клубе, он - динамовец, не хотелось бы никуда переезжать. Карьеру он заканчивать не собирается, есть еще силы и опыт", - сообщил агент.

Матвеев отметил, что хоккеистом интересуются другие клубы КХЛ. "У Алексея есть предложения от других клубов КХЛ, но пока их рассматривать даже не хочется. Приоритетом самого игрока является "Динамо", - подчеркнул агент.

Терещенко является воспитанником динамовской спортивной школы и выступал за команду с 2000 по 2005 год, после чего перешел в казанский "Ак Барс". С 2007 по 2009 год играл за уфимский "Салават Юлаев", а потом вернулся в Казань. С сезона-2014/15 выступает за "Динамо". Терещенко пять раз становился чемпионом России.