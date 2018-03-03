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Конькобежка Голикова стала второй в первом забеге на 500 м на спринтерском ЧМ

Спорт
3 марта, 13:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, марта. /ТАСС

Россиянка отстала от олимпийской чемпионки японки Нао Кодайры на 0,55 секунды и набрала 37,780 балла

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Ангелина Голикова

Ангелина Голикова

© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС, 3 марта. Российская конькобежка Ангелина Голикова заняла второе место в первом забеге на 500 м на чемпионате мира по спринтерскому многоборью, который проходит в китайском Чанчуне.

Россиянка отстала от олимпийской чемпионки японки Нао Кодайры на 0,55 секунды и набрала 37,780 балла. Еще одна россиянка Ольга Фаткулина стала пятой (38,070), Дарья Качанова - 21-й (73,330).

На 1000 м Голикова стала 10-й (38,915), Фаткулина - седьмой (38,370), Качанова - девятой (38,765).

Чемпионат мира по спринтерскому многоборью проходит в течение двух дней, каждый день спортсмены выходят на две дистанции - 500 и 1000 метров. Победителем соревнований становится спортсмен, набравший наименьшую сумму баллов.

 

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