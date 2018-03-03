Биатлонистки Юрлова-Перхт и Виролайнен выступят на этапе Кубка мира в Контиолахти

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Российские биатлонистки Екатерина Юрлова-Перхт и Дарья Виролайнен вошли в состав национальной команды на предстоящий этап Кубка мира в финском Контиолахти. Об этом ТАСС сообщил старший тренер женской команды Сергей Коновалов.

Юрлова-Перхт и Виролайнен не были допущены Международным олимпийским комитетом до Олимпиады в Пхёнчхане.

"В составе сборной на этап Кубка мира в Финляндии пять спортсменок: Екатерина Юрлова-Перхт, Дарья Виролайнен, Ульяна Кайшева, Виктория Сливко и Светлана Миронова, - сообщил Коновалов. - В данный момент они находятся на сборе в Санкт-Петербурге. Все девчонки тренируются, мотивированы, находятся в полном порядке", - отметил он.

Этап Кубка мира в Контиолахти стартует 8 марта.