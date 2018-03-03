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Биатлонистки Юрлова-Перхт и Виролайнен выступят на этапе Кубка мира в Контиолахти

Спорт
3 марта, 14:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, марта. /ТАСС

В данный момент спортсменки находятся на сборе в Санкт-Петербурге

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Екатерина Юрлова-Перхт

Екатерина Юрлова-Перхт

© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Российские биатлонистки Екатерина Юрлова-Перхт и Дарья Виролайнен вошли в состав национальной команды на предстоящий этап Кубка мира в финском Контиолахти. Об этом ТАСС сообщил старший тренер женской команды Сергей Коновалов.

Юрлова-Перхт и Виролайнен не были допущены Международным олимпийским комитетом до Олимпиады в Пхёнчхане.

"В составе сборной на этап Кубка мира в Финляндии пять спортсменок: Екатерина Юрлова-Перхт, Дарья Виролайнен, Ульяна Кайшева, Виктория Сливко и Светлана Миронова, - сообщил Коновалов. - В данный момент они находятся на сборе в Санкт-Петербурге. Все девчонки тренируются, мотивированы, находятся в полном порядке", - отметил он.

Этап Кубка мира в Контиолахти стартует 8 марта.

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