"Зенит" в меньшинстве сыграл вничью с "Амкаром" в чемпионате России

ТАСС, 3 марта. Санкт-петербургский "Зенит" сыграл вничью с пермским "Амкаром" со счетом 0:0 в домашнем матче 21-го тура чемпионата России по футболу.

На 68-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален полузащитник хозяев Александр Ерохин. В компенсированное ко второму тайму время также за вторую желтую карточку был удален капитан "Зенита" Доменико Кришито.

В компенсированное ко второму тайму время главный судья Владимир Сельдяков хотел увести команды с поля после того, как с трибун в сторону вратаря "Амкара" Артура Нигматуллина был брошен файер, однако спустя несколько секунд все-таки позволил завершить матч.

Сам Нигматуллин после встречи рассказал журналистам, что в него летели монеты.

Первый матч в составе "Зенита" провел полузащитник Магомед Оздоев, перешедший в зимнее трансферное окно из казанского "Рубина". Футболист был заменен на 53-й минуте. Также первый матч за сине-бело-голубых в чемпионате страны провел бывший игрок "Тосно" форвард Николай Заболотный, появившийся на поле на 64-й минуте. В официальных матчах он дебютировал за "Зенит" в первой игре 1/16 финала Лиги Европы против шотландского "Селтика".

Данная встреча стала первой для "Амкара" под руководством Вадима Евсеева, который стал исполняющим обязанности главного тренера пермской команды после ухода Гаджи Гаджиева.

В турнирной таблице "Зенит" занимает третье место, набрав 38 очков и сравнявшись по этому показателю с московским ЦСКА, который ранее обыграл екатеринбургский "Урал". Обе команды проигрывают лидеру чемпионата, московскому "Локомотиву", семь очков. "Амкар" с 22 очками идет 13-м. В следующем туре "Зенит" 11 марта в гостях сыграет с "Ростовом", "Амкар" 9 марта примет тульский "Арсенал". Также "Зенит" 8 марта проведет гостевой матч 1/8 финала Лиги Европы против немецкого "Лейпцига".

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