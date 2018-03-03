Тренер: лыжник Ретивых мог победить в спринте на этапе Кубка мира в Лахти

ЛАХТИ /Финляндия/, 3 марта. /Корр. ТАСС Нина Бурмистрова/. Российский лыжник Глеб Ретивых, занявший в субботу второе место в спринте свободным стилем на этапе Кубка мира в финском Лахти, имел шансы не только на тройку призеров, но и на победу. Об этом сообщил ТАСС его тренер Маркус Крамер.

В финале 26-летний спортсмен показал результат 3 минуты 17,50 секунды. Победителем стал итальянец Федерико Пеллегрино (3.16,73), третьим финишировал норвежец Йоханнес Клэбо (3.17,63). Ретивых пропустил Олимпийские игры, которые проходили в южнокорейском Пхёнчхане, так как не получил приглашения от Международного олимпийского комитета (МОК). На Всероссийских соревнованиях в Архангельской области, в которых принимали участие спортсмены, не получившие от МОК приглашений на Игры, Ретивых стал победителем спринтерской гонки классическим стилем.

"Это очень хороший результат. В четвертьфинале и полуфинале он выглядел сильным. От шестой позиции он перешел на четвертую и затем на вторую [в финале]. Думаю, здесь сегодня можно было бы даже выиграть", - подчеркнул он.

"Ребятам, которые не смогли приехать на Олимпийские игры, сложно было фокусироваться на тренировках и соревнованиях. Но Глеб делал все возможное в этом плане, было здорово видеть его выступление сегодня", - добавил Крамер.

Он также подтвердил, что Сергей Устюгов выступит в этом сезоне только на чемпионате России в Сыктывкаре, который пройдет с 24 марта по 1 апреля, поскольку спортсмен восстанавливается после болезни. "Сейчас Сергей чувствует себя лучше, но когда ты болеешь зимой, то не можешь тренироваться, это не дает шансов добиться хороших результатов на Кубке мира. Сейчас он чувствует себя не на 100%, поэтому ему лучше делать упор на тренировки и готовиться к российскому чемпионату и следующему сезону", - отметил тренер.

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе отметила в беседе с ТАСС, что неучастие Устюгова в оставшихся этапах Кубка мира является правильным решением. "Он болел 10 дней, но пробежит все дистанции на чемпионате России. Приехать сюда [в Лахти], чтобы занять 70-е место? Решение о том, чтобы не приезжать сюда, является правильным", - указала она.