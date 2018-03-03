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Манчини назвал катастрофой судейство в игре чемпионата России по футболу "Зенит" - "Амкар"

Спорт
3 марта, 19:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, марта. /ТАСС

Во втором тайме главный арбитр встречи Владимир Сельдяков удалил игроков сине-бело-голубых Александра Ерохина и Доменико Кришито

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Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини

© Александр Демьянчук/ТАСС

ТАСС, 3 марта. Главный тренер санкт-петербургского футбольного клуба "Зенит" Роберто Манчини считает, что судейство в матче 21-го тура чемпионата России против пермского "Амкара" было катастрофой. Слова специалиста приводит пресс-служба "Зенита".

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В субботу "Зенит" на своем поле сыграл вничью с "Амкаром" со счетом 0:0. Во втором тайме главный арбитр встречи Владимир Сельдяков удалил игроков сине-бело-голубых Александра Ерохина и Доменико Кришито. В компенсированное ко второму тайму время судья хотел увести команды с поля после того, как с трибун в сторону вратаря "Амкара" Артура Нигматулина полетел файер, однако спустя несколько секунд все-таки позволил завершить матч.

"Судейство было катастрофой, я не понимаю, почему нас судил тот же арбитр, что и в Грозном, - сказал Манчини. - Мы могли выиграть и должны были выиграть, но многие команды, которые приезжают сюда, выстраиваются всем составом в штрафной, а в конце всю игру разрушил арбитр. Я плохо высказываюсь, но иногда это необходимо. Я жестко высказываюсь, но говорю так, потому что я разбираюсь в футболе, разбираюсь в игровых ситуациях, поэтому у меня есть право так говорить".

В турнирной таблице "Зенит" занимает третье место, набрав 38 очков и проигрывая лидеру чемпионата, московскому "Локомотиву", семь очков. "Амкар" с 22 очками идет 13-м.

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