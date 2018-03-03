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Лыжник Ретивых хотел показать на этапе КМ В Лахти, что россияне сильны и готовы бороться

Спорт
3 марта, 19:16 UTC+3 ЛАХТИ /Корр. ТАСС, Нина Бурмистрова

В финале спринта спортсмен показал результат 3 минуты 17,50 секунды, уступив итальянцу Федерико Пеллегрино

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ЛАХТИ /Финляндия/, 3 марта. /Корр. ТАСС Нина Бурмистрова/. Россиянин Глеб Ретивых на этапе Кубка мира по лыжным гонкам, который проходит в финском Лахти, хотел показать, что в стране сильные спортсмены, готовые бороться за высокие места. Об этом он сообщил в субботу ТАСС после того, как занял второе место в спринте свободным стилем.

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В финале спринта спортсмен показал результат 3 минуты 17,50 секунды, уступив итальянцу Федерико Пеллегрино (3.16,73). Ретивых пропустил Олимпийские игры, которые проходили в южнокорейском Пхёнчхане, так как не получил приглашения от Международного олимпийского комитета (МОК).

"Сегодня гонка прошла замечательно, я настраивался на нее. У меня спортивная злость после того, как нас не допустили на Олимпийские игры, мне все равно хотелось бороться и доказывать, что мы - сильные спортсмены и будем дальше показывать, на что мы готовы. Потому что я готовился к Олимпиаде, в этом году у меня хорошая форма от старта к старту - и это подтвердилось", - сказал он.

"Мотивация у меня не пропала, бывали, конечно, такие моменты, когда озвучили вердикт, что я не получу приглашения [на ОИ], бывали дни, когда не хотел ничего. Но понимал, что этим ничего не решить, на следующий год еще и чемпионат мира, потом еще чемпионат и следующие ОИ, надо бороться, настраиваться, на этом [недопуске на ОИ] жизнь не заканчивается. Нужно все равно, так скажем, если будет пропадать мотивация, ее искать", - подчеркнул спортсмен.

По его словам, он выступит на этапе Кубка мира в норвежском Драммене, пропустит этап в Холменколлене и затем продолжит выступления на финальном этапе КМ в шведском Фалуне, а после приедет на чемпионат России. "На следующий год главная цель - чемпионат мира. Если не получилось с Олимпийскими играми, надо настраиваться на него", - указал Ретивых.

Этап Кубка мира в Лахти завершится 4 марта. В этот день пройдут гонки на 10 и 15 км классическим стилем у женщин и мужчин соответственно.

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