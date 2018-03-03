Система видеопомощи арбитрам стала частью футбола, но пока не частью ЧМ-2018

ЦЮРИХ /Швейцария/, 3 марта. /ТАСС/. Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) одобрил использование системы видеопомощи арбитрам (VAR) во время матчей. Председателем заседания стал президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино, историческое для футбола изменение произошло в штаб-квартире ФИФА в Цюрихе, решение вопроса об использовании VAR на чемпионате мира в России остается формальностью и делом времени.

IFAB запустил тестирование системы два года назад, примечательно, что то заседание стало первым для Инфантино в качестве главы ФИФА. После этого система тестировалась в рамках турниров различного уровня - от юношеских до Кубка конфедераций, от клубного чемпионата мира до чемпионата Польши. Результат выборки по почти 1000 матчам впечатляет - количество верных судейских решений возросло почти до 99 процентов.

"Теперь VAR - это часть футбола, это важная новость, - заявил Инфантино. - Тема VAR активно обсуждалась с момента принятия решения о начале тестирования. Мы проанализировали эффективность системы, которую тестировали более 20 национальных ассоциаций. В итоге мы пришли к выводу, что система поможет арбитрам и станет благом для футбола".

"Изначально я был категорически против этой системы, но в процессе тестирования изменил свое видение. На встрече в Сочи на этой неделе мы могли убедиться, что тренеры сборных - участниц чемпионата мира также поддерживают использование этой системы", - отметил Инфантино.

Кроме того, в Цюрихе в правила футбола была внесена возможность проводить четвертую замену в дополнительное время. В качестве эксперимента это новшество применялось на многих турнирах, включая Кубок конфедераций. Первыми в официальных матчах национальных сборных этой возможностью воспользовались португальцы в полуфинальной игре Кубка конфедераций с чилийцами.

VAR на ЧМ-2018 будет утверждена 16 марта

Пока VAR не является частью чемпионата мира по футболу, но это лишь дело времени. "Решение о применении системы VAR на ЧМ-2018 будет принято советом ФИФА на заседании в Боготе 16 марта. Там же будет принято решение по четвертой замене в матчах", - сказал Инфантино, добавив, что он надеется на утверждение использования системы.

Сомнений в положительном решении нет никаких. Так, еще в январе коммерческий директор ФИФА Филипп Ле Флок заявил, что организация уже ведет переговоры с компаниями, которые хотят стать потенциальными спонсорами ФИФА в вопросах, связанных с технологической стороной футбола.

Теперь главная задача ФИФА - подготовить к нововведению арбитров и болельщиков. За первых переживать не приходится, так как отвечает за это один из самых авторитетных арбитров в истории футбола, а теперь глава судейского комитета ФИФА Пьерлуиджи Коллина. "Он трудоголик, он абсолютный маньяк своей работы", - так охарактеризовал Коллину Инфантино.

О болельщиках обещает позаботиться ФИФА. "Для нас важно, чтобы болельщики на трибунах и телезрители получили максимальное разъяснение, что именно стало поводом для использования системы. Повторы моментов будут показаны на табло, также мы обсуждаем этот вопрос с вещателями", - заверил глава департамента технологий и инноваций ФИФА Йоханнес Хольцмюллер.

Россия останется исключительно в выигрыше от применения VAR на чемпионате мира. "Мы планируем, что установленная система останется на российских аренах после чемпионата мира. Мы заинтересованы в том, чтобы она применялась в чемпионате страны", - пообещал заместитель генерального секретаря ФИФА Звонимир Бобан. Такое развитие событий может значительно ускорить введение VAR в российских соревнованиях.