Казанский "Зенит" обыграл одноименный клуб из Петербурга в чемпионате России по волейболу

ТАСС, 3 марта. Волейболисты казанского "Зенита" одержали победу над одноименным клубом из Санкт- Петербурга в домашнем матче заключительного тура предварительного этапа чемпионата России.

Встреча завершилась со счетом 3-0 в пользу команды из Казани. Также в заключительный игровой день новосибирский "Локомотив" обыграл клуб "Югра-Самотлор" из Нижневартовска (3-1), уфимский "Урал" одержал победу над сургутским "Газпромом-Югрой" (3-1), новокуйбышевская "Нова" оказалась сильнее "Белогорья" из Белгорода (3-2), "Факел" из Нового Уренгоя переиграл красноярский "Енисей" (3-0), кемеровский "Кузбасс" обыграл "Ярославич" из Ярославля (3-2), московское "Динамо" одержало победу над одноименным клубом из Ленинградской области (3-1).

Казанский "Зенит" завершил предварительный этап чемпионата России на первом месте. В плей-офф вышли восемь команд из 14. Таким образом, в четвертьфинале казанский "Зенит" сыграет с "Новой", "Белогорье" - с "Кузбассом", "Факел" - с "Локомотивом", московское "Динамо" - с санкт- петербургским "Зенитом".

На стадии 1/4 финала победитель определяется в серии до двух побед, матчи пройдут 10, 17 и 24 марта.