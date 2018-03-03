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В Ростовской области на развитие спорта планируют направить около 3 млрд руб. в 2018 году

Спорт
3 марта, 20:07 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 3, марта. /ТАСС

Губернатор региона Василий Голубев рассчитывает, что в 2018 году спортивная инфраструктура для дворового и школьного спорта заметно расширится

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 марта. /ТАСС/. Новые спортивные комплексы и площадки построят в Ростовской области в 2018 году в рамках года детского спорта. На все объекты уйдет около 3 млрд рублей, сообщил ТАСС в субботу губернатор региона Василий Голубев.

"У нас несколько направлений: мы продолжаем строить спортивные площадки по областной программе "Газпром-детям", планируем завершить три спортивных комплекса: в Аксае, в Орловском районе с бассейнами и в Новошахтинске со льдом. Мы планируем развивать наш гребной канал, как известно, после реконструкции появились новые возможности. Порядка 3 млрд в общей сложности на все объекты [уйдет]", - сказал он после торжественной церемонии открытия года детского спорта в Ростовской области.

Губернатор рассчитывает, что в 2018 году спортивная инфраструктура для дворового и школьного спорта заметно расширится.

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