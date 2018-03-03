Тренер: невысокий результат лыжника Большунова в спринте в Лахти ожидаем

ЛАХТИ /Финляндия/, 3 марта. /Корр. ТАСС Нина Бурмистрова/. Невысокий российского лыжника Александра Большунова в спринте свободным стилем на этапе Кубка мира в финском Лахти был ожидаем, спортсмену нужно восстановиться. Об этом сообщил в субботу ТАСС его тренер Юрий Бородавко.

Большунов стал в спринте 21-м. Победил итальянец Федерико Пеллегрино, вторым стал россиянин Глеб Ретивых, третьим - норвежец Йоханнес Клэбо. Еще одна подопечная Бородавко Наталья Непряева стала 16-й в женской части программы. Победила в спринте норвежка Майкен Касперсен Фалла. Большунов выиграл на Олимпийских играх в Пчёнчхане три серебра и бронзу, Непряева получила бронзу в женской эстафете.

"У Большунова, в принципе, результат ожидаемый. Он мог побороться, но те дни, которые были после Олимпийских игр, были настолько напряженными - пять-шесть дней без тренировок, ночные перелеты. Нужно, чтобы он пришел в нормальное состояние, отдохнул, восстановился, и, я думаю, будет показывать хорошие результаты", - отметил тренер.

При этом, продолжил он, у Непряевой в гонке был стопроцентный тактический просчет. "Со спуска нужно было начинать работать значительно раньше, потом трудно уже было набрать скорость", - сказал Бородавко.

"Они должны закончить сезон, показать то, на что способны, и уже дальше строить планы. Самую главную задачу на сезон они уже выполнили", - добавил он.

Бородавко также сообщил, что еще один российский лыжник, серебряный и бронзовый призер южнокорейских Игр Денис Спицов, который не участвовал в спринте, не побежит в Лахти гонку на 15 км классикой в воскресенье и будет готовиться к марафону в норвежском Холменколлене и финалу Кубка Мира в шведском Фалуне.