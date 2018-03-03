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Всероссийские любительские игры будут проводиться ежегодно

Спорт
3 марта, 20:20 UTC+3 ИЖЕВСК ИЖЕВСК 3, марта. /ТАСС

По данным организаторов соревнований, пока хозяйкой Игр остается Удмуртия, в 2019 году летние старты любителей состоятся в Ижевске

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ИЖЕВСК, 3 марта. /ТАСС/. Всероссийские любительские игры будут проводиться на ежегодной основе в разных регионах страны. Об этом журналистам сообщил заместитель директора департамента государственной политики в сфере спорта и международного сотрудничества Министерства спорта РФ Антон Антонов.

"Мы планируем, что эти Игры будут проводиться каждый год. Зимние у нас будут проходить соответственно в четный год, летние игры - в нечетный. То есть каждый год, чередуя, чтобы это было на ежегодной основе", - сказал он.

По данным организаторов соревнований, пока хозяйкой Игр остается Удмуртия, в 2019 году летние старты любителей состоятся в Ижевске. Но Антонов отметил, если от других регионов страны поступит инициатива, то "Игры будут менять свою географию".

По словам представителя Минспорта России, кроме развития массового спорта в стране, любительские старты заключают в себе большой экономический эффект, поскольку люди перестанут тратить свои деньги на подобные зарубежные марафонские забеги, заплывы и так далее. "Наша задача, в первую очередь государства и организаторов соревнований, создать такие условия, чтобы эти финансовые средства оставались в нашей стране в том или ином регионе", - подчеркнул Антонов.

Ранее ТАСС сообщал, что на первые Всероссийские зимние любительские игры, которые проходят в Ижевске со 2 по 4 марта, приехало порядка 1500 человек из 20 регионов России. Соревнования проходят на семи площадках, всего будет разыграно 259 комплектов наград. Спортсмены-любители пробуют свои силы в семи видах спорта: в зимнем триатлоне и биатлоне, конькобежном спорте, керлинге, лыжных гонках, горнолыжном спорте и сноуборде.

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