Два гола Смолова помогли "Краснодару" победить "Ростов" в матче чемпионата России

ТАСС, 3 марта. "Краснодар" одержал победу над "Ростовом" со счетом 3:1 в домашнем матче 21-го тура чемпионата России по футболу.

В составе победителей голы забили Федор Смолов (28-я и 60-я с пенальти минуты) и Павел Мамаев (89). У проигравших отличился Алексей Ионов (45, с пенальти).

В активе Смолова 12 забитых мячей в нынешнем сезоне первенства страны, он возглавляет список бомбардиров чемпионата.

Этот матч стал для "Ростова" первой официальной игрой под руководством Валерия Карпина, который возглавил команду в декабре. В составе "Краснодара" дебютировал полузащитник Олег Шатов, перешедший из санкт-петербургского "Зенита" на правах аренды.

В турнирной таблице "Краснодар" занимает второе место, набрав 39 очков и уступая лидеру чемпионата, московскому "Локомотиву", шесть очков. "Ростов" с 25 очками идет 10-м.

В следующем туре "Краснодар" 10 марта в гостях сыграет с московским "Динамо", "Ростов" на следующий день примет "Зенит".

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