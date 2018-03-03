Россиянка Шмелева завоевала серебро ЧМ по велотреку в гонке на 500 м с места

ТАСС, 3 марта. Россиянка Дарья Шмелева заняла второе место в гонке на 500 метров с места на чемпионате мира по велоспорту на треке. В финале спортсменка показала результат 33,237 секунды.

Победительницей стала немка Мириам Вельте (33,150), третье время показала голландка Элис Лигтле (33,484).

Шмелева является серебряным призером Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро в командном спринте, трехкратной чемпионкой мира, четырехкратной чемпионкой Европы. На чемпионате мира 2018 года Шмелева вместе с Анастасией Войновой завоевала бронзу в командном спринте.

Чемпионат мира, который проходит в голландском Апелдорне, завершится 4 марта.