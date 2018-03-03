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Россиянка Шмелева завоевала серебро ЧМ по велотреку в гонке на 500 м с места

Спорт
3 марта, 21:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, марта. /ТАСС

Победительницей стала немка Мириам Вельте, третье время показала голландка Элис Лигтле

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Дарья Шмелева

Дарья Шмелева

© EPA/STR

ТАСС, 3 марта. Россиянка Дарья Шмелева заняла второе место в гонке на 500 метров с места на чемпионате мира по велоспорту на треке. В финале спортсменка показала результат 33,237 секунды.

Победительницей стала немка Мириам Вельте (33,150), третье время показала голландка Элис Лигтле (33,484).

Шмелева является серебряным призером Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро в командном спринте, трехкратной чемпионкой мира, четырехкратной чемпионкой Европы. На чемпионате мира 2018 года Шмелева вместе с Анастасией Войновой завоевала бронзу в командном спринте.

Чемпионат мира, который проходит в голландском Апелдорне, завершится 4 марта.

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