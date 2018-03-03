Фигуристы Степанова и Букин вместо ОИ как следует подготовились к чемпионату мира

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Российская танцевальная пара Александра Степанова и Иван Букин во время Олимпийских игр в Пхёнчхане, в которых они не приняли участие, смогли отработать все недочеты и как следует подготовиться к чемпионату мира. Об этом спортсмены рассказали журналистам по окончании шоу "Чемпионы Москве", в котором приняли участие сильнейшие фигуристы страны.

Международный олимпийский комитет не выдал приглашения Букину на Олимпиаду, которая могла стать первой в карьере танцевального дуэта.

"Сначала было немного обидно, но, когда началась Олимпиада, стало интересно - переживали, болели за наших ребят, - рассказал Букин. - Это были необычные для нас Игры, мы хотели, чтобы наши ребята отлично выступили. Сейчас мы готовимся к чемпионату мира, идем проверенным планом, усиленно работаем и над физической, и над эмоциональной составляющей, постарались исправить все недочеты. Так что едем на чемпионат мира заряженными и с хорошим настроением".

Чемпионат мира по фигурному катанию пройдет в Милане с 19 по 25 марта.