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Фигуристы Степанова и Букин вместо ОИ как следует подготовились к чемпионату мира

Спорт
3 марта, 21:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, марта. /ТАСС

Международный олимпийский комитет не выдал приглашения Букину на Олимпиаду, которая могла стать первой в карьере танцевального дуэта

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Александра Степанова и Иван Букин

Александра Степанова и Иван Букин

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Российская танцевальная пара Александра Степанова и Иван Букин во время Олимпийских игр в Пхёнчхане, в которых они не приняли участие, смогли отработать все недочеты и как следует подготовиться к чемпионату мира. Об этом спортсмены рассказали журналистам по окончании шоу "Чемпионы Москве", в котором приняли участие сильнейшие фигуристы страны.

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Международный олимпийский комитет не выдал приглашения Букину на Олимпиаду, которая могла стать первой в карьере танцевального дуэта.

"Сначала было немного обидно, но, когда началась Олимпиада, стало интересно - переживали, болели за наших ребят, - рассказал Букин. - Это были необычные для нас Игры, мы хотели, чтобы наши ребята отлично выступили. Сейчас мы готовимся к чемпионату мира, идем проверенным планом, усиленно работаем и над физической, и над эмоциональной составляющей, постарались исправить все недочеты. Так что едем на чемпионат мира заряженными и с хорошим настроением".

Чемпионат мира по фигурному катанию пройдет в Милане с 19 по 25 марта.

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