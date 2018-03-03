Российская рапиристка Бикбулатова завоевала золото ЧЕ среди юниоров и кадетов

ТАСС, 3 марта. Российская рапиристка Адэлина Бикбулатова заняла первое место на чемпионате Европы по фехтованию среди юниоров и кадетов, который проходит в Сочи.

В финале 16-летняя спортсменка оказалась сильнее итальянки Клаудии Мемоли. Третье место разделили россиянка Елена Петрова и итальянка Мартина Фаваретто.

В соревнованиях шпажистов россиянин Дмитрий Швелидзе в финале уступил итальянцу Давиде Ди Вероли. Бронза у австрийца Александера Биро и немца Пауля Велтрупа.

Чемпионат Европы завершится 11 марта.