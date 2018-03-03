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Французский легкоатлет Майер завоевал золото чемпионата мира в помещении в семиборье

Спорт
3 марта, 23:10 UTC+3 БИРМИНГЕМ /Великобритания/ 3, марта. /ТАСС

Второе место занял канадец Дамиан Уорнер, третьим стал эстонец Майсел Уйбо

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БИРМИНГЕМ /Великобритания/, 3 марта. /ТАСС/. Француз Кевин Майер занял первое место в семиборье на чемпионате мира по легкой атлетике в помещении, который проходит в британском Бирмингеме.

Спортсмен по итогам семи видов программы (бег на 60 метров, прыжки в длину, толкание ядра, прыжки в высоту, бег на 60 метров с барьерами, прыжки с шестом, бег на 1000 метров) набрал 6348 очков.

Второе место занял канадец Дамиан Уорнер (6343), третьим стал эстонец Майсел Уйбо (6265).

26-летний Майер является серебряным призером Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро, чемпионом мира, серебряным призером чемпионата Европы, чемпионом Европы в помещении.

Чемпионат мира в Бирмингеме завершится 4 марта.

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